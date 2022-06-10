Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde ilk otolog kök hücre nakli başarıyla yapıldı - Haberler

Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde ilk otolog kök hücre nakli başarılı şekilde gerçekleştirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, bölgede yaptığı ameliyatlar ve yeni teknolojik cihazlarla öne çıkan Medical Park Gaziantep Hastanesi, bölgedeki özel sağlık kurumları içinde ilk kök hücre nakli olan operasyonu başarılı şekilde tamamladı.

Hastaneye başvuran 60 yaşındaki Ahmet Yücel'e İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. İlhami Kiki tarafından hastanın kendisinden alınan kök hücre (otolog kök hücre) nakli başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Kiki, tedavinin özel hastaneler arasında bölgede ilk olma özelliği taşıdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Burada da kemik iliği ve kök hücre nakil merkezini kurduk. Bölgede özel hastanelerde ilk vaka olma özelliği taşıyan hastamıza ilik nakli yaptık. Bu hastamız geçtiğimiz ağustos ayında geldi. Onkolojide yatmaktaydı kan değerleri çok düşüktü. Kemiklerinde ciddi bir hasar vardı ve kırık riski taşıyordu. Akciğer damarına da pıhtı atma durumu vardı. Kendisini değerlendirdik kemik iliği biyopsisi aldık ve teşhisini koyduk."

Hastaya etkin bir tedavi uyguladıklarının altını çizen Kiki, "Tedaviden sonra hastanın durumu gayet iyi. Şu anda bütün değerleri normale dönmekte. Bu hastayla ilgili kemik iliği nakil işlemini tamamlamış bulunmaktayız. Bundan sonra hastayı ayaktan takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Tedavimin ardından iyileştim"

Kök hücre tedavisinin ardından iyileştiğini belirten Ahmet Yücel de "Burada hocam ile tanıştık. Belim, ayağım ağrıyordu, yere basamıyordum. Tedavimin ardından eskiye göre gayet iyiyim hocama teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Yücel'in oğlu Habip Yücel de "Buraya gelmeden önce babamın enfeksiyonu bayağı bir yükselmişti. Kan değerleri çok düşüktü yürüyemiyordu. Buraya geldik bir süre onkolojide kaldık. Parça alındıktan sonra hocamızın bölümüne hematolojiye geçtik. Hocam sağ olsun bize çok yardımcı oldu." görüşlerini paylaştı.