MediaMarkt Türkiye'den "Kahve Festivali" kampanyası

MediaMarkt Türkiye, çeşitli kahve makinelerinin satışa sunulduğu "Kahve Festivali" kampanyasını hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında farklı kahve hazırlama alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına hitap eden kahve makineleri müşterilerle buluşuyor.

Filtre kahveden kapsüllü kahveye, tam otomatik espresso makinelerinden sütlü kahve seçeneklerine uzanan çeşitli teknolojiler, tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Kampanya dahilinde Philips HD7462/20 filtre kahve makinesi 3 bin 499 liradan, Siemens TE651319RW tam otomatik kahve makinesi 24 bin 499 liradan, Grundig KVA 7230 Delisia Coffee entegre süt hazneli tam otomatik espresso makinesi 16 bin 999 liradan, Tchibo Cafissimo Pure+ kapsüllü kahve makinesi 5 bin 299 liradan, Krups Evidence Hot&Cold EA89 espresso makinesi ise 29 bin 799 liradan satışa sunuldu.

Söz konusu ürünler, 27 Eylül'e kadar şirketin Türkiye genelindeki mağazalarında, internet sitesinde ve mobil uygulamasında kahveseverleri bekliyor.

Kaynak: AA