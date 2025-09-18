Haberler

MediaMarkt Türkiye, Apple'ın Yeni Ürünlerini Ön Siparişe Açıkladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MediaMarkt Türkiye, Apple'ın iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air ve iPhone 17 modellerini 4000 lira değiş tokuş desteği ile ön siparişe sundu. Ürünler yarın satışa sunulacak ve teslimatlar aynı gün gerçekleştirilecek.

MediaMarkt Türkiye, Apple'ın yeni nesil teknoloji ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt Türkiye, müşterilerini yeni teknolojilerle ilk günden buluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda şirket, Apple'ın yeni iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air ve iPhone 17 modellerini 4000 lira değiş tokuş desteğiyle ön siparişe açtı. Ürünler, MediaMarkt mağazalarında ve şirketin internet sitesinde ise yarın satışa sunulacak.

Ön sipariş teslimatları ise aynı gün başlayacak.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
Karsu'dan annelik itirafı: İstediği çocuk sayısı herkesi şaşırttı

Ünlü isimden annelik itirafı: İstediği çocuk sayısı herkesi şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bella Hadid'den korkutan paylaşım: Hastane yatağından fotoğraflar geldi

İsrail karşıtı ünlü modelden kötü haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.