MediaMarkt, Teknoloji Deneyimi Mağazası Tech Arena'yı özel fırsatlarla açacak

MediaMarkt'ın 29 Ekim'de Marmara Park AVM'de açacağı Tech Arena konsept mağazasını ziyaret edenlerin, açılışa özel kampanyadan faydalanabileceği duyuruldu.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere alışveriş keyfini sunan MediaMarkt, Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye'deki tamamen deneyim odaklı yeni konsept mağazasını açıyor. 29 Ekim'de açılışı yapılarak tüketicilerle buluşacak olan mağaza, MediaMarkt'ın Türkiye'deki ilk Tech Arena konsept mağazası olacak.

Yapılan açıklamaya göre marka, Tech Arena konsept mağazasının açılışına özel akıllı telefondan dizüstü bilgisayara, Smart TV'den şarjlı süpürgeye, bulaşık makinesinde fritöze kadar çeşitli kategorilerde, 2 gün sürecek bir açılış kampanyası da gerçekleştirecek.

'Markaların ve Teknolojinin Evi' olarak konumlandırılan bu yeni konsept, tüketiciler ve markalar arasında bir köprü görevi üstlenerek her iki tarafa da farklı bir deneyim sağlayacak. 6 bin 500 metrekarelik alanıyla 19 farklı ünlü markanın butikleri ve satış alanındaki mini deneyim alanları ile en yeni teknolojileri ziyaretçiler ile buluşturacak olan mağaza, tüketicilere farklı bir atmosferde teknoloji trendlerine dokunarak ürünleri doğrudan deneyimleme imkanı sunacak. Dünyadaki 7'nci, Türkiye'deki ilk konsept mağazasını açacak olan marka, Tech Arena mağazası ile odak noktasına müşteri deneyimini alarak tüketicilere benzersiz bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Tüketiciler kampanyaya dair detaylara MediaMarkt'ın web sitesinden ulaşabilecek. - İSTANBUL