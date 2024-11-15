Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladı: TÜİK hesap yapmayı bilmiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri başladı.

Görüşmelerin başlangıcındaki selamlaşma kısmında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Bakan Mehmet Şimşek'e "TÜİK hesap yapmayı bilmiyor sanırım, hesap öğretmek için abaküs verelim" diyerek Bakan Şimşek'i abaküs ile karşıladı.

CHP'Lİ AĞBABA DA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP'li Veli Ağbaba de Bakan Şimşek'i, "Osman Bak altın madalya kazanmadı olimpiyatlarda ama Sayın Bakan kazandı. Gıda enflasyon enflasyonunda Avrupa birincisiyiz sizi kutluyoruz. Sayenizde birçok alanda birinciyiz.

Faizde birinciyiz enflasyonda birinciyiz. Rasyonel ekonomiye geçmeden enflasyon yüzde 38'di şimdi yüzde 48 tebrik ediyoruz sizi" diyerek karşıladı.