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Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladı: TÜİK hesap yapmayı bilmiyor

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2025 yılı bütçe görüşmeleri için Meclis'e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı abaküsle karşıladı. Ocaklı "TÜİK hesap yapmayı bilmiyor sanırım, hesap öğretmek için abaküs verelim" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri başladı.

Görüşmelerin başlangıcındaki selamlaşma kısmında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Bakan Mehmet Şimşek'e "TÜİK hesap yapmayı bilmiyor sanırım, hesap öğretmek için abaküs verelim" diyerek Bakan Şimşek'i abaküs ile karşıladı.

CHP'Lİ AĞBABA DA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP'li Veli Ağbaba de Bakan Şimşek'i, "Osman Bak altın madalya kazanmadı olimpiyatlarda ama Sayın Bakan kazandı. Gıda enflasyon enflasyonunda Avrupa birincisiyiz sizi kutluyoruz. Sayenizde birçok alanda birinciyiz.

Faizde birinciyiz enflasyonda birinciyiz. Rasyonel ekonomiye geçmeden enflasyon yüzde 38'di şimdi yüzde 48 tebrik ediyoruz sizi" diyerek karşıladı.

Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladı: TÜİK hesap yapmayı bilmiyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (29)

Haber YorumlarıOnur Yener:

Sayın Mehmet Şimşek bakanımıza güveniyorum, gayet de iyi yönetiyor zaten.Boş yapan milletvekilleri gitsinler sanatçılara verilen milyonların hesabını sorsunlar.Adres:ABB, İBB

Yorum Beğen98
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Haber YorumlarıSMMM:

ANAYASA MAHKEMESİ TUİK DENEN KURUMA ENFLASYON HESAPLAMALARINI KALEM KALEM MAHKEMEYE İBRAZ ET DEDİ ANCAK TUİK ANAYASAYA KARŞI ÇIKIYOR VE AÇIKLAMIYOR.HANİ BU ÜLKEDE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VARDI . BİR DE DİYORLAR Kİ ANAYASAYI DEĞİŞTİRELİM.BUNLAR VARYA BUNLAR ÇOK TEHLİKELİ..

Yorum Beğen194
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıSeydo:

Bu akp öyle yüzsüz, öyle yalancı iki yüzlü insanlardan oluşuyor ki, abaküs değil suratlarına tükürsen umurlarında olmaz.

Yorum Beğen132
Yorum Beğenme52
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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Bence çok iyi hesap yapıyorlar, işlerine gelmiyor. Söz konusu memur, asgari ücretli olunca resmi rakamlar. Ama vergiler, harçlar ve diğer kalemlere gelince keyfi uygulamalar. Oh ne güzel dünya...

Yorum Beğen125
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Ak parti iğrenç bir partidir logosunu görünce tiksiniyorum umarım tarihe karışırlar

Yorum Beğen87
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Yüzsüz AKP

Yorum Beğen90
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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Siz hesap yapmayı iyi biliyorsunuz da. Neden CHP li belediyeler ülkenin her köşesinde patır patır belediye arazisi satmaya başladı?

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Haber YorumlarıAslan Karakaya:

o abaküsü İmamoğlu ve yavaşa ver

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Yorum Beğenme68
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

HIRSIZLAR

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Hesap bilmiyordan ziyade olmaması gereken bir kurum bu kadar bina gideri personel giderine gerek yok nasıl olsa ay sonunda alakası olmayan bir rskam söyleniyor

Yorum Beğen62
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