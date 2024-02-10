Meclis Araştırması Komisyonu Mersin'de Balıkçılarla Buluştu

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi tarafından balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak; alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Mersin'de balıkçılarla bir araya gelip sorunlarını dinledi.

TBMM Meclis Araştırması Komisyonu, Heyet Başkanı İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile birlikte Mersin'e geldi. Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Karaduvar Balıkçı Barınağı'na gelen Meclis Araştırması Komisyonu, limandaki incelemelerin ardından kooperatif başkanları balıkçılar ve sektör temsilcileri ile bir toplantı yaptı.

Toplantıda konuşan Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, gittikleri her yerde sektörün tüm paydaşları ile bir araya geldiklerini dile getirdi. Başkan Karayel, yetiştiricileri, avcıları, işleme tesislerini, soğuk hava depolarını, balık unu, yem fabrikaları olmak üzere tüm paydaşları ziyaret ettiklerini belirterek, "Bu çalışma ziyaretlerimiz kapsamında onların sıkıntılarını, sorunlarını dinliyoruz. Çünkü bizim komisyonumuz balıkçılık ve su ürünlerini araştırma komisyonudur. Komisyon olarak sadece sorunların araştırılması değil, aynı zamanda çözüm önerilerini de ortaya koymak görevimiz kapsamındadır" dedi.

Konuşmanın ardından sektör temsilcileri sorunlarını dile getirdi. Kentte bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Vali Ali Hamza Pehlivan ve beraberindekilerle barınağa gelerek bölgede incelemelerde bulunduktan sonra ayrıldı.