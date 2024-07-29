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Boykotlar işe yaradı! McDonald's satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü

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İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen McDonald's'ın satışları büyük düşüş yaşadı. Şirketin satışları, 2024'ün ikinci çeyreğinde yüzde 1 azalarak 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın satışları, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 azalarak 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

Dünyaca ünlü restoran zinciri McDonald's, 2024'ün ikinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Bilançodaki veriler dikkatlerden kaçmadı.

2020'DEN BU YANA İLK

Şirketten yapılan açıklamaya göre, McDonald's'ın küresel karşılaştırılabilir satışları bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 azaldı. Böylece şirketin satışlarında 2020'nin son çeyreğinden bu yana ilk kez düşüş kaydedildi.

Söz konusu dönemde restoran zincirinin ABD satışları yüzde 0,7, "Uluslararası İşletilen Piyasalar" segmenti satışları yüzde 1,1 ve franchising haklarını stratejik ortaklara lisansladığı restoranların bulunduğu "Uluslararası Gelişmiş Lisanslı Pazarlar" segmenti satışları yüzde 1,3 düştü. Bilanço açıklamasında, "Orta Doğu'daki savaşın devam eden etkisi ve Çin'deki olumsuz karşılaştırılabilir satışlar, Latin Amerika ve Japonya'daki karşılaştırılabilir olumlu satışlarla dengelendi." değerlendirmesi yer aldı.

ŞİRKETİN GELİRİ VE KARI İKİNCİ ÇEYREKTE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

McDonald's'ın geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse yatay seyrederek 6,49 milyar dolar oldu. Şirketin geliri, bu dönemde 6,61 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin altında kaldı. McDonald's'ın net karı ise ikinci çeyrekte yüzde 12 azalışla 2,02 milyar dolara gerileri. Şirket geçen senenin aynı döneminde 2,31 milyar dolar kar elde etmişti.

Geçen senenin ikinci çeyreğinde 3,15 dolar olan şirketin hisse başına karı da 2024'ün ayını döneminde 2,80 dolara geriledi. Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 3,08 dolar olan piyasa beklentilerini karşılayamadı. McDonald's Üst Yöneticisi (CEO) Chris Kempczinski, finansal sonuçlara ilişkin açıklamasında, tüketicilerin harcamaları konusunda daha seçici davrandığını belirtti.

ŞİRKET, İSRAİL'E DESTEK VEREN ULUSLARARASI FİRMALARA YÖNELİK BOYKOTTAN OLUMSUZ ETKİLENMİŞTİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen McDonald's'ın finansal sonuçları, geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreğinde Orta Doğu'daki çatışmalardan olumsuz etkilenmişti. Restoran zincirinin geliri, geçen yılın son çeyreğinde Orta Doğu'daki çatışmaların şirketin satışlarını etkilemesiyle piyasa beklentilerinin altında kalırken, bu yılın ilk çeyreğinde Orta Doğu'daki restoranlarını da içeren pazar grubundaki satışları gerilemişti.

Kaynak: AA / Ekonomi

İsrail Gazze Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Mehmet Erdem:

Hakkaten büyük düşmüş %1 ne demek ya ??

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Metehan Eryilmaz:

Boykottan değil o düşüş. Millette çay içmeye para yok hamburger mi yicek.

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MÜCAHİD:

iflas eder inşaallah

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1
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