Mazars Denge'den 2030'a kadar karbon sıfır taahhüdü

İSTANBUL (DHA) - Mazars Denge, 2030 net sıfır hedefini duyurdu. İstanbul ofisi, 2022 itibarıyla karbon nötr ofisi olan şirket, rüzgar enerjisi kullanmaya başladı. Mazars Denge CEO'Su & Kurumsal Sürdürülebilirlik Elçisi Dr. İzel Levi Coşkun, Mazars Global CEO'Su Hervé Hélias ve Mazars Global İcra Kurulu Üyesi Véronique Ryckaert'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, sürdürülebilir bir gelecek için niyet mektubu imzalandı.

2013'ten beri sürdürülebilirlik çalışmaları yürüten Mazars Denge, 3 sene üst üste sürdürülebilirlik raporu çıkardıktan sonra 2019'dan itibaren entegre raporlamaya geçti. 2020 Entegre Raporu'nda iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasıyla ilgili çalışmalar yapan şirket, yarattığı 167,26 ton karbon ayak izini sıfırladı, su tüketimini yüzde 29, sera gazı emisyonlarını yüzde 45 azalttı. Önceliklendirme matrisinde yüksek öncelikli olarak beyan ettiği "İklim Kriziyle Mücadele" konusuyla ilgili çalışmaları yürüten Mazars Denge, 2022 yılının başından itibaren elektriğini rüzgar enerjisine geçti.

2030'A KADAR "NET 0" HEDEFİNİ KOYACAĞIZ

Dr. İzel Levi Coşkun konuya ilişkin açıklamasında, "B-Corp olmayı ve finansal olmayan verileri performans değerlendirme sistemimize dahil etmeyi hedefliyoruz. Altyapımızı tamamlamamızı takiben Mazars Denge için 2030'a kadar "Net 0" hedefini koyacağız. Bu çalışmalarımızın tamamının şirketimizin finansal performansını da olumlu etkileyeceğine ve tüm çalışanlarımızın kurduğumuz altyapı sayesinde finansal olan ve olmayan veriler arasındaki ilişkiyi daha net görebileceğine inanıyorum. Hepsinden önemlisi, tüm bu çabalarımızın sonucunda çalışanlarımızın şirket içinde hakim kılmaya çalıştığımız entegre düşünce yaklaşımına daha da fazla sahip çıkacağını umuyorum" dedi.