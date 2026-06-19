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Kurulan-kapanan şirketler

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Türkiye'de mayıs ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 29,6 azalarak 7 bin 644'e, kapanan şirket sayısı ise yüzde 32,8 azalışla 2 bin 72'ye geriledi.

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 29,6 azalarak 7 bin 644, kapanan şirket sayısı da yüzde 32,8 azalışla 2 bin 72 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı, nisana kıyasla yüzde 29,6 azalışla 10 bin 853'ten 7 bin 644'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 32,8 azalışla 2 bin 72'ye düştü. Nisanda 3 bin 85 şirket kapanmıştı.

Mayısta kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8, kapanan şirket sayısı da aynı dönemde yüzde 29,1 azaldı.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
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