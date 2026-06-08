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Bakan Yumaklı, geçen ay 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirildiğini bildirdi

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mayıs ayında 82 bin 481 gıda denetimi yapıldığını, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 142,5 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mayısta 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirildiğini belirterek, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 142,5 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından 1-31 Mayıs tarihlerinde yapılan gıda denetimlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Yurt genelinde, geçen ay toplam 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirdiklerine işaret eden Bakan Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Denetimler sonucunda, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 142,5 milyon lira idari para cezası uygularken, 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. İşini hakkıyla yapan üreticimizin ve işletmecimizin emeğini desteklerken, fırsatçılara izin vermiyor, vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimize sıfır tolerans ilkesiyle devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
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