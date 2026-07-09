İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 29,84 arttı

Mayıs ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 29,84, aylık yüzde 1,87 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre İnşaat maliyet endeksi, 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,87 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,84 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,77 arttı, işçilik endeksi yüzde 2,04 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,62 arttı, işçilik endeksi yüzde 32 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 28,56 arttı, aylık yüzde 1,96 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,96 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,56 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,08 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,75 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,93 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,34 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 34,06 arttı, aylık yüzde 1,60 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,60 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,06 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,85 arttı, işçilik endeksi yüzde 3,08 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 33,91 arttı, işçilik endeksi yüzde 34,34 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı