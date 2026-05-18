TÜİK: Tüketici Güven Endeksi Mayıs Ayında Yükseldi

TÜİK, Mayıs 2026 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güven endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında artarak 85,8 oldu. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 3,5 azalarak 69,2, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 0,5 artarak 87,9, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 3,9 artarak 81,4, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 0,04 artarak 104,5 oldu.

