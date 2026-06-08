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Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE mayısta aylık yüzde 1,92 arttı

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TÜİK verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,92 yükseldi. Hizmet grubunda artış yüzde 2,71 olurken enerjide yüzde 0,17 düşüş kaydedildi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,92 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, mayısta aylık yüzde 1,92 yükseldi.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,31, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,24 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 0,17 azalırken, gıda ve alkolsüz içeceklerde ise yüzde 2, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,36 ve hizmette yüzde 2,71 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin mayısta aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

KapsamAylık
Genel TÜFE1,92

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2,31
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE2,24
Enerji-0,17
Gıda ve alkolsüz içecekler2
Enerji ve gıda dışı mallar1,36
Hizmet2,71

Kaynak: AA / Mert Davut
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