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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi mayısta aylık yüzde 3,23, yıllık yüzde 34,62 arttı

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TÜİK verilerine göre Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 3,23, yıllık bazda yüzde 34,62 artış gösterdi. Ulaştırma, konaklama ve bilgi hizmetlerinde öne çıkan artışlar kaydedildi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 3,23, yıllık bazda yüzde 34,62 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 3,23, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 18,17, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,62 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,43 yükseldi.

Endeks, Mayıs 2025'e göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 38,46, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 31,79, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 29,91, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 31,78, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 34,04, idari ve destek hizmetlerde yüzde 32,44 arttı.

H-ÜFE'de, mayısta bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,45, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,55, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,24, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,4, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,68, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,27 artış gerçekleşti.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök
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