Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı: Emekli ve Memur Maaşlarına Zam

Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı: Emekli ve Memur Maaşlarına Zam
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 15,09, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 14 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 5 aylık enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,09, memur ve memur emeklileri ise yüzde 14 zam almaya hak kazandı.

TÜİK, milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammını doğrudan etkileyen mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,53, yıllık bazda ise yüzde 35.41 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirleyen 5 aylık enflasyon verileri de netleşmiş oldu.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,09 zam almaya hak kazandı

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre ocak ayında yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3 olarak açıklanan enflasyonun mayıs ayında ise yüzde 1,53 olarak açıklanmasıyla SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı şimdiden yüzde 15,09'a ulaştı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 6 aylık zam oranı da kesinleşmiş olacak.

En düşük emekli ücretlerine bakıldığında kök aylıkları 14 bin 469 liranın altında olan emekli sayısının 3,6 milyon olduğu tahmin ediliyor. Eğer temmuz ayında emekli aylıklarına yapılacak zam kök aylıklara yapılırsa ve en düşük aylıklar yani 14 bin 469 lira olan aylıklar resmi enflasyon kadar artmazsa milyonlarca emekli sıfır zam veya resmi enflasyondan bile düşük oranda zam alacak.

Memur ve memur emeklisine yüzde 14 zam

Toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alan memur ve memur emeklileri ise, yılın ilk 6 aylık enflasyonunun yüksek çıkması halinde aldıkları zam ile enflasyondan doğan farkı da alacak. Ayrıca yine toplu sözleşmeden doğan ikinci 6 ay için yüzde 5'lik zam eklenecek. Mayıs sonu itibarıyla memur ve memur emeklisinin ikinci 6 ay için alacağı rakam en az yüzde 14 olarak netleşmiş durumda. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı da yine haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netlik kazanacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halit Ergenç, çocukları İçin sakin kaldı, tavrıyla alkış topladı

Çocukları için devreye girdi! Mahremiyet ihlaline rest çekti
Fenerbahçe'de Mario Branco'nun yerine gelecek ilk aday belli oldu

Koltuğu hemen doluyor! İşte yerine gelecek isim
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Anahtarını unutunca balkonu denedi, hastanede yaşam savaşı veriyor

Kapıyı açamayınca tehlikeli yönteme başvurdu! Yaşam savaşı veriyor
Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

Prensipte anlaştı! İşte Dzeko'nun yeni takımı
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı

Kamerayla görüntülerken saldırdı! Peşini bir an olsun bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.