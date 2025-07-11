Mayıs 2025 Ciro Endeksi Yıllık Yüzde 41,5 Arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Mayıs ayında yıllık yüzde 41,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Mayıs ayında yıllık yüzde 41,5 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Mayıs ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 29,2 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 58,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 45,4 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 45,2 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 5,7 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Mayıs ayında aylık yüzde 5,7 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Mayıs ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,8 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 15,1 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,9 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 4,0 arttı. - İSTANBUL