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Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama

Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama
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FETÖ operasyonu sonrası kayyum atanan Maydonoz Döner, ticari faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti, Şirketten yapılan açıklamada, "TMSF'nin kayyım olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner, online internet siparişleri başta olmak üzere, tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir'' denildi.

Antalya merkezli 32 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ'nün finans ağı çökertildi.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik Maydonoz Döner zincirine operasyon düzenlenen il sayısı 32'ye çıkarken, gözaltına alınan sayısı da 372'ye yükseldi.

126 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyelere sevk edilen, savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliklerine çıkarılan şüphelilerden 4'ü kamu çalışanı 126 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 156'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 90'ı emniyet ve savcılıklardan serbest bırakıldı.

ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA

Maydonoz Döner'den operasyon sonrası yapılan ilk açıklamada, "TMSF'nin kayyım olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner, online internet siparişleri başta olmak üzere, tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir" denildi.

"İŞ AKIŞLARI SORUNSUZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Maydonoz Döner'den ticari faaliyetlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TMSF'nin kayyım olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner, online internet siparişleri başta olmak üzere, tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma süreci devam ederken, Maydonoz Döner'in de aralarında bulunduğu 22 şirkette, mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak görevlendirilmiştir. Yeni yönetim kurulumuz, 416 şubemizde ticari faaliyetlerin kesintiye uğramaması için gerekli adımları atmıştır, iş akışları sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Markamız online internet siparişleri başta olmak üzere tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir. Özellikle sosyal medyada ve basında yer alan doğrulanmamış haber ve dezenformasyonlara karşı TMSF'nin resmi açıklamalarının takip edilmesini rica ederiz."

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
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Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Burger king mc donalts kalsin gerisini kapatin israilin istegi bu emirleri yerine getirin.

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Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıErhan Zeybek:

Khklıların biraraya gelip iş kurmasıyla terörün ne ilgisi var? Bir kısım akp-mhplilerin haracını alamamasından kaynaklanan devlet eliyle yapılan bir hırsızlık operasyonu gibi duruyor. Zaten günbegün devlet kurumlarına güven azalıyor. akp devleti muhalif sesleri susturmak için kullanıyor. Velhasılı bu bir terör operasyonu değil hırsızlık operasyonudur.

Yorum Beğen28
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Haber YorumlarıAlparslan Aydoğan:

AYNI PERFORMANSI BÖLÜCÜLÜK YAPAN FİRMALARA KARŞIDA BEKLİYORUZ

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Mis gibi hazır tertemiz hazır işe……

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Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

çok şükür ne bu maydonoz dan ne içinde at toynağı çıkan köftecilerden zincir burgerlerden falan yemedim yemem de bunlar insanığın başına gelmiş en zararlı şeyler

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Haber YorumlarıFenasi Kerim:

Kim daha gidip bu feto donerden yer

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Haber YorumlarıMüdessir Östüzün:

Artık bu döneri yemeyiz bitti

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