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MATSO'da görev dağılımı yapıldı, başkan yardımcılıklarına Özden ve Ünal seçildi

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MATSO'da görev dağılımı yapıldı, başkan yardımcılıklarına Özden ve Ünal seçildi
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Manavgat Ticaret Odası'nda (MATSO) yönetim kurulunun mazbatasını almasının ardından ilk toplantı yapıldı ve görev dağılımı gerçekleştirildi. Başkan Önem Gök, başkan yardımcılıklarına İbrahim Anıl Özden ile Ahmet Ünal'ın, sayman üyeliğine İbrahim Atalay'ın seçildiğini açıkladı.

Önem Gök başkanlığındaki yönetim kurulunun mazbatasını almasının ardından ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştiren Manavgat Ticaret Odası'nda (MATSO) görev dağılımı gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerine İbrahim Anıl Özden ve Ahmet Ünal, Sayman Üyeliği görevine ise İbrahim Atalay seçildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Manavgat Ticaret Odası Başkanı Önem Gök, Yönetim Kurulu üyelerinin mazbatalarını almasının ardından ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımı yaptığını belirterek "Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerine İbrahim Anıl Özden ve Ahmet Ünal, Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği görevine ise İbrahim Atalay seçilmiştir. Görev alan tüm arkadaşlarıma yeni sorumluluklarında başarılar diliyorum. Yeni dönemde tüm üyelerimizi kucaklayan, istişareyi ve katılımı esas alan bir anlayışla hareket edeceğiz. Manavgat iş dünyamızın güçlenmesi, kentimizin ekonomik potansiyelinin en üst seviyeye taşınması için çalışacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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