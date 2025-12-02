Haberler

Mastercard Türkiye, 30. Yılını Kutladı

Mastercard Türkiye, 30. yıl dönümünü '30 Years Inside the Circles' temasıyla iş ortaklarının katılımıyla düzenlediği özel etkinlikle kutladı. Şirket, dijital ödemeler alanındaki katkılarını ve inovasyon hedeflerini vurgulayarak geleceğe yönelik projelerini tanıttı.

Mastercard Türkiye, 30. yıl dönümünü iş ortaklarının katılımıyla düzenlenen özel bir etkinlikle kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinliğin teması olan "30 Years Inside the Circles", Mastercard'ın logo tasarımındaki halkalara atıfta bulunarak markanın bakış açısını yansıtıyor.

Mastercard, Türkiye'de 30 yıldır ödeme teknolojilerinin dönüşümüne katkı veriyor.

Türkiye'de faaliyete başladığı günden bu yana dijital ödemeler alanındaki gelişimini destekleyen şirket, 30. yılını kutlarken geleceği şekillendirecek teknoloji, fikir ve yeteneklere odaklanıyor.

Türkiye'deki iş ortakları ile birlikte birçok ilki hayata geçiren Mastercard, Türkiye'nin ödeme sistemlerinde güçlü bir ülke olması için gelecek dönemde de teknoloji ve inovasyon odaklı büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

Mastercard, geleceğin şekillenmesinde yapay zeka, sanat ve yetenek unsurlarının belirleyici olacağına inanıyor.

Yapay zekayı operasyonel verimlilikten müşteri deneyimine uzanan tüm süreçleri güçlendiren bir teknoloji altyapısı, yeteneği kurumların dönüşüm kapasitesini artıran stratejik insan kaynağı, sanatı ise inovasyonu besleyen yaratıcı düşüncenin dinamosu olarak konumlandırıyor. Bu vizyon doğrultusunda Mastercard, yıl boyunca sürecek kapsamlı bir yapay zeka inisiyatifi başlatarak sektörü ve kamuoyunu yapay zeka odaklı gelişmelerle buluşturacak.

Teknolojide Kadın Derneği işbirliğiyle, sektörde yapay zeka alanında donanımlı kadın iş gücünü yetiştirmeyi hedefleyen bir akademi de kuracak. Ayrıca, tüketiciler için Paha Biçilemez platformu üzerinden ilham verici sanat deneyimleri sunmaya devam edecek.

Mastercard Türkiye'nin 30. yılı anısına genç tasarımcı Ecem Dilan Köse tarafından özel olarak üretilen Mycorrhiza isimli dijital sanat eseri, doğadaki ortak yaşam birliğinden ilham alıyor. Bu eser, Mastercard'ın iş ortaklarıyla kurduğu güven, işbirliği ve iletişim değerlerini sembolize ediyor, doğada birbirine bağlı köklerin oluşturduğu yaşam ağı gibi, Mastercard ve paydaşları da birlikte tek başlarına yaratamayacakları güçlü bir ekosistem inşa ediyor. Marka değerleri etrafında şekillenen bu yenilikçi çalışma, Mastercard'ın sanatla kurduğu bağın güçlü bir ifadesi niteliğinde bulunuyor.

" Türkiye'de geliştirdiğimiz yenilikçi ürün ve hizmetleri bölgeye ihraç ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Doğu Avrupa Bölge Başkanı Yasemin Bedir, Mastercard'ın Türkiye'deki 30 yılının ülkedeki dijital ödemelerin gelişim hikayesiyle paralel olduğunu belirtti.

Mastercard'ın Türkiye'deki yolculuğuna başladığı dönemde ülkenin ödeme sistemlerinde büyük bir dönüşümün eşiğinde olduğunu ve Mastercard'ın bu potansiyelin tam kalbinde yer aldığını aktaran Bedir, "Bizim için bu 30 yıl, sektörümüzde pek çok alanda inovasyonla değer yaratmanın hikayesi. Bugün, 12 ülkenin yer aldığı Doğu Avrupa Bölgesi'nin yönetim merkeziyiz. Türkiye'de geliştirdiğimiz yenilikçi ürün ve hizmetleri bölgeye ihraç ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de inovasyon mirasımızı geleceğe taşıyacak heyecanlı bir yolculuğa çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Onur Faydacı da 30 yıldır ülkenin dijital ekonomi vizyonunu desteklediklerini, finansal ekosisteme değer kattıklarını ve tüketicilerin yaşam kalitesini artıran çözümler geliştirmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Türkiye'nin güçlü teknoloji altyapısı ve yenilikçi bakış açısı sayesinde, bugün sadece ülkeye değil, bölgeye de yayılan projeler üreten bir inovasyon merkezi haline geldiklerini vurgulayan Faydacı, şunları kaydetti:

"Her yıl 100'ün üzerinde iş ortağımızla 150'den fazla proje yürütüyor, bankalardan finteklere, kamu kurumlarından merkez bankalarına uzanan geniş bir paydaş ağı ile finansal kapsayıcılık ve dijital dönüşüm alanlarında birlikte çalışıyoruz. 30 yıldır Türkiye'nin ritmini paylaştığımız bu yolculukta yanımızda olan tüm paydaşlarımıza, tüketicilerimize ve Mastercard ailesine teşekkür ediyorum."

