Mastercard, sabitcoin girişimi BVNK'yi satın alacak

NEW ABD'li ödeme sistemleri sağlayıcısı Mastercard, sabitcoin girişimi BVNK'yi toplam 1,8 milyar dolara kadar bir bedelle satın almak üzere kesin anlaşma imzaladığını duyurdu.

Mastercard, söz konusu anlaşmaya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, BVNK'nin 300 milyon doları koşula bağlı ödemeler olmak üzere toplam 1,8 milyar dolara kadar bir bedelle satın alınması için şirketle anlaşma yapıldığı bildirildi.

Dijital varlıkların, para transferlerini daha hızlı ve akıllı hale getirme potansiyeline sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, finansal kuruluşlar ve fintech şirketlerinin, dijital para birimlerine yönelik düzenleyici çerçevenin daha net hale gelmesiyle müşterilerine sabitcoin ile desteklenen ödeme seçenekleri sunmak istediği belirtildi.

Açıklamada, ödeme sistemlerinin temel taşı olan güvenlik, güvenilirlik ve uyumluluk standartlarını uygulayarak, dijital para ödeme altyapılarını mevcut itibari para altyapılarına sorunsuz şekilde entegre etmenin önemi vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Mastercard, bu ödeme seçeneklerinin kendi ağına entegre edilebilmesi için yatırım yapıyor, böylece erişilebilirlik, birlikte çalışabilirlik ve güven sağlanabilecek. BVNK ile Mastercard'ın yeteneklerinin bir araya gelmesi, sistemler arasında sorunsuz bağlantı kurabilecek ve güvene dayalı birlikte çalışabilirliği büyük ölçekte sağlayacak."

Açıklamada, satın alma işleminin yıl sonundan önce tamamlanmasının öngörüldüğü aktarıldı.