Mastercard'ın Lighthouse Programı'nda Masraff Ödüllendirildi

Mastercard'ın startup hızlandırma programı Lighthouse'un 2024-2025 döneminde, yapay zeka destekli maliyet yönetimi çözümleri sunan Masraff ödüle layık görüldü.

Mastercard'ın Türkiye'de fintek ekosistemini desteklemek amacıyla başlattığı Lighthouse Türkiye Programı'nın büyük final etkinliği İstanbul'da düzenlendi.

Programa başvuran 100'den fazla girişim arasından seçilen Assistbox, Crait AI, Masraff, MonoPayments, Sanction Scanner ve TransferChain, Mastercard'ın küresel ağına erişim ve yatırımcılarla bağlantı kurma imkanına sahip oldu. Programda, yenilikçi mali takip süreçleriyle Masraff ödül almaya hak kazandı.

Final etkinliği kapsamında düzenlenen "Türkiye'den Dünyaya: Küresel Teknoloji Şirketleri İnşa Etmek" başlıklı oturumda, Dataroid Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Fatih İşbecer, yerel deneyimlerin küresel pazarda nasıl avantaja dönüştürülebileceğini anlattı.

Panelde ayrıca Mastercard ve partner şirketlerden üst düzey kadın yöneticiler, fintek sektöründe kadın girişimcilerin rolüne ve kadın girişimciliğinin önemine vurgu yaptı.

Mastercard'ın 2018'de Kuzey Avrupa'da başlattığı, bugüne kadar 150'yi aşkın işbirliği ve 280 milyon avronun üzerinde yatırıma aracılık eden Lighthouse programı, 2024'te Türkiye'ye taşındı. Programla gelecek dönemde de Türkiye'nin yenilikçi fintek girişimlerini küresel pazara açmak hedefleniyor.

Girişimlere birebir koçluk ve mentörlük desteği

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, etkinlikte yaptığı konuşmada, girişimcilerin sektörün gelişimi ve dönüşümü için önemine işaret ederek, program sayesinde girişimlerin Mastercard'ın stratejik bakış açısı ve tecrübelerinden faydalanma fırsatı yakaladığını belirtti.

Gürdal, "Dünyanın en büyük ilk 20 şirketinden biri olarak, fintek ekosistemimizin küresel rekabet gücünü artırma hedefiyle ülkemize getirdiğimiz bu programla girişimcilerimize paranın satın alamayacağı bir değerin, yani güven ve itibarın taahhüdünü veriyoruz. Lighthouse programı kapsamında girişimcilerimiz, Mastercard'ın doğrudan çalıştığı 30 binden fazla paydaşa erişebiliyor." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında katılımcılara birebir koçluk ve mentörlük desteği de sağlanacağı bilgisini paylaşan Gürdal, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, 2024-2025 dönemi girişimcilerimizin gösterdiği olağanüstü gelişim ilham vericiydi. Her birine profesyonellikleri ve programımıza kattıkları değer için teşekkür etmek istiyorum. Programımızın yeni döneminde de uzmanlık alanlarımızdaki kritik bilgi ve çözümlerimizi paylaşmaya ve danışman ekibimizle destek vermeye devam edeceğiz."

Mastercard Danışmanlık Hizmetleri Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Muin Öztop da Türkiye'deki girişimlerin karşılaştığı en büyük zorluğun finansmana ve güçlü bir iş ağına erişim olduğunu vurguladı.

Öztop, "Ne yazık ki her 10 girişimden 9'u başarısız oluyor ve bunun temel sebepleri, yeterli finansal destek ve doğru iş ağına ulaşamamaları. Mastercard olarak, bu zorlukları birlikte aşmak için buradayız. Hem yerel ekosistemle güçlü iş birlikleri kurarak hem de global ağımızı devreye sokarak girişimlerin ihtiyaç duyduğu stratejik rehberliği sağlıyoruz. Bugün, bu program sayesinde Türkiye'nin en başarılı girişimlerini küresel pazarlara taşımak için önemli adımlar attık ve desteğimize devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.