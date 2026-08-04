Mastercard'dan finans sektöründe yapay zeka yönetişimi değerlendirmesi

Mastercard Yapay Zeka ve Veri Başkanı Greg Ulrich, yapay zekanın gerçek potansiyelinin ancak yüksek operasyonel standartlar, güçlü yönetişim ve ölçeklenebilirlikle ortaya çıkabileceğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zeka alanında her gün yeni teknolojik gelişmeler yaşansa da finans ve ödeme sistemleri gibi kritik sektörlerde ölçüt, söz konusu teknolojilerde ekonomilerin temelini oluşturan sistemlerin güvenilir ve kesintisiz şekilde çalıştırılması olarak öne çıkıyor.

Mastercard, yapay zeka yatırımlarını müşterileri için yeni yetkinlikler geliştirmeye ve çalışanlarının verimliliğini artırmaya odaklıyor. Bu kapsamda bankalar ve perakendeciler için yapay zeka destekli ticaret teknolojileri, kişiselleştirme araçları ve büyük veri tabanlı dolandırıcılık çözümleri geliştirilirken, çalışanlar için de yapay zeka destekli kodlama asistanları ile müşteri hizmetleri araçları kullanıma sunuluyor.

Şirket, yeni temel yapay zeka modelleri, Mastercard Agent Suite ve karar alma süreçlerine yapay zekayı entegre eden Virtual C-Suite gibi uygulamalarla bu teknolojiyi operasyonlarının merkezine taşımayı hedefliyor. Mastercard'ın Fast Company tarafından uygulamalı yapay zeka alanında lider şirketler arasında gösterilmesi ve "Evident Ödeme Yapay Zeka Endeksi"nde üst sıralarda yer alması da bu stratejinin göstergeleri arasında yer alıyor.

"Güven kaybedilirse yeniden tesis edilmesi son derece güç"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulrich, finans sektöründe yapay zeka kullanımında "hızlı hareket et, hatayı sonra düzelt" anlayışının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Yapay zekanın ödeme onayları, dolandırıcılık tespiti ve risk yönetimi gibi kritik alanlarda aldığı kararların geri döndürülemeyeceğini ifade eden Ulrich, güvenin kaybedilmesi halinde yeniden tesis edilmesinin son derece güç olduğunu ve yapay zekada gerçek potansiyelin ancak yüksek operasyonel standartlar ve ölçeklenebilirlikle hayata geçirilebileceğini vurguladı.

Yapay zekanın ticari sistemlerin merkezinde sürdürülebilir bir şekilde konumlandırılması için dört ana stratejik alana dikkat çeken Ulrich, şunları kaydetti:

"Standartların olmadığı bir yerinden yönetim, risk yaratır, iş birimlerine yakınlığın olmadığı bir merkezileşme ise yaratılan etkinin hızını yavaşlatır. Aradaki dengeyi kurmak, hayati önem taşıyor. Yapay zeka olgunluğu sadece veri bilimcileriyle değil, modellerin gerçek dünyada nasıl davrandığını anlayan mühendisler, ürün liderleri ve operatörlerle inşa edilir."

Ulrich, teknolojinin ana operasyonlara güvenle entegre edilmesinin, finans kurumları için en önemli inovasyon kriteri olduğunu, finansal hizmetlerde güvenin pazarlık konusu edilemeyeceğini aktardı.

Şeffaflık ve yönetişim konusundaki yaklaşıma değinen Ulrich, "Yönetişim, yapay zekanın ölçeklenebilirliğini ve sorumluluk bilincini en baştan sağlayan, projenin her evresine nüfuz etmiş temel bir güç. Birçok kişi yönetişimin süreçleri yavaşlattığını düşünür, oysa bizim deneyimimiz, tam tersini gösteriyor. Yerleşik bir yönetişim yapısı olduğunda, ekipler sadece inovasyona ve müşteri ihtiyaçlarını çözmeye odaklanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA