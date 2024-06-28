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MASKİ, Gölmarmara'da içme suyu terfi hattını yeniliyor

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MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesine bağlı Taşkuyucak mahallesinde yaşanan yetersiz su sorununu çözmek ve hanelere daha verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına içme suyu terfi hattında yenileme çalışması yapıyor. Çelik borularla yapılan 2 kilometrelik çalışma önümüzdeki günlerde tamamlanacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesine bağlı Taşkuyucak mahallesinde yaşanan yetersiz su sorununu çözmek ve hanelere daha verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına içme suyu terfi hattında yenileme çalışması yapıyor. Çelik borularla yapılan 2 kilometrelik çalışma önümüzdeki günlerde tamamlanacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisalı yurttaşların daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu tüketmeleri amacıyla yıllar önce döşenen eski hatları yeniliyor. Bu kapsamda MASKİ, Gölmarmara ilçesine bağlı Taşkuyucak Mahallesinde ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle sürekli arıza meydana gelen içme suyu terfi hattının 2 kilometrelik kısmında çelik borularla yenileme çalışması yapıyor.

Yeni açılan sondajın bağlantısı da yapılacak

MASKİ aynı zamanda mahallede 2024 yılında açılan içme suyu sondajının bağlantısını da yapacak. Oluşabilecek su kesintileri ile kayıp kaçağın önüne geçmek ve kesintisiz içme suyu ulaşmasını sağlamak adına zorlu coğrafi şartlarda yapılan çalışmalar önümüzdeki günlerde tamamlanacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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