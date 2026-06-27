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Tatilde yola çıkacak sürücülere araç bakımı uyarısı

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Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, okulların tatile girmesiyle yola çıkacak sürücülere araç bakımı yaptırmaları, sık sık mola vermeleri ve hız limitlerine uymaları çağrısında bulundu.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, okulların tatile girmesiyle yola çıkmaya hazırlanan sürücülerin mutlaka araç bakımı yaptırmaları gerektiğini belirterek, "Bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Uzun mesafeli yolculuklarda sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmak için sık sık mola verilmesini tavsiye ediyoruz." dedi.

Erkoç, AA muhabirine, 2025-2026 eğitim öğretim döneminin 26 Haziran itibarıyla sona ermesiyle yaz tatili sezonunun başladığını söyledi.

Vatandaşların, tatil beldelerine ya da memleketlerine gitmeye hazırlandığını dile getiren Erkoç, otobüsleri kullanacakların yanı sıra kendi araçlarıyla yola çıkacak sürücülerin de yollarda trafik yoğunluğu oluşturabileceğini ifade etti.

Erkoç, bu durumun kara yollarında trafik yoğunluğuna neden olacağına dikkati çekti.

"Sık sık mola verilmesini tavsiye ediyoruz"

Trafiğe kayıtlı araç sayısının 33 milyona yaklaştığına işaret eden Erkoç, kara yollarında oluşacak hareketliliğin kaza risklerini de artırdığını anlattı. Erkoç, "2025-2026 eğitim öğretim döneminin 26 Haziran'da sona ermesiyle araçlarıyla tatile ya da memleketlerine gidecek sürücülerin güvenli bir yolculuk geçirmek için mutlaka araç bakımını yaptırmaları gerekiyor. Otomobillerin periyodik bakımlarını yaptırmış olmak hayati önem taşıyor." diye konuştu.

Uykulu şekilde yola çıkmamanın, yolculuk sırasında dikkatli olmanın, trafik kurallarına uymanın kaza riskini azaltacağını vurgulayan Erkoç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yolculuk esnasında trafik ve emniyet kurallarına riayet edilmesi, başta sürücüler olmak üzere bütün yolcuların emniyet kemeri takması gerekiyor. Ayrıca özellikle uzun mesafe yolculuklarda aşırı sürat yapmamak önemli. Bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Uzun mesafe yolculuklarda sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmak için sık sık mola verilmesini tavsiye ediyoruz."

"Yasal hız limitine mutlaka uyulmalı"

Trafiğe çıkmadan önce sürücülerin mutlaka iyice dinlenmiş olması gerektiğini belirten Erkoç, şunları kaydetti:

"Unutmamalı ki en iyi lastikler ve en güvenli araçlar bile sürücü dikkatinin yerini dolduramaz. Bu nedenle trafikte kendimizin, değer verdiklerimizin ve başkalarının can güvenliği için sürüş öncesi yeterince dinlenmeye özen gösterilmeli. Yolda oluşabilecek lastik patlaması riskine karşı yedek lastik, ilk yardım seti, bijon anahtarı, reflektör ve çekme halatı bulundurulmalı. Tüm bunların yanı sıra olası bir tehlikenin önüne geçebilmek için yasal hız limitlerine mutlaka uyulmalı."

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal
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