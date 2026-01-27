Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Ramazan ayına kısa bir süre kala emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Kulislerde, halen 4 bin TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesinin yüzde 25'lik artışla 5 bin TL'ye yükseltilmesinin gündemde olduğu ifade ediliyor. Söz konusu artışın hayata geçmesi halinde emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 5'er bin TL ikramiye alacak.

İKİ BAKANLIK ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTECEK

Bayram ikramiyesindeki olası artış için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak bir etki analizi ve taslak çalışma hazırlaması bekleniyor. Hazırlanacak düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı belirtiliyor.

YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

Bayram ikramiyesinde artış yapılabilmesi için yasal düzenleme şart. Kesin kararın alınması durumunda, düzenlemenin Ramazan ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması ve yasalaşmasının ardından yeni ikramiye tutarının netleşmesi öngörülüyor.