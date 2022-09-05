Masadaki 3 senaryo çözüm bekleyen EYT'lileri kara kara düşündürecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT sorununun çözümü için gözler aralık ayına çevrilirken konuyla ilgili ortaya 3 formül atıldı. EYT Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak, seçim malzemesi yapılmaktan yorulduklarını belirterek "İşin içinden çıkılamadı. 10 kombinasyonlu formüller 5'e indi 3' indi. Farklı farklı formüller üretmeye, laboratuvarlara kapanıp çözüm için formül aramaya gerek yok? 99 öncesi haklarımız neyse o." ifadelerini kullandı.

Emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) seçime bir yıldan az bir süre kala tekrar gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili çalışmaya başladıklarını ve bunun önümüzdeki yılın başına kadar tamamlanacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT çalışmalarına başlandığında masada birden fazla formül olduğunu duyurmuştu. 4 Eylül'de İstanbul Kadıköy'de bir miting düzenleyen emeklilikte yaşa takılanlar ise herhangi bir formül kabul etmeyeceklerini, 1999 öncesi sigortalı olanlar için o dönemki şartların geçerli olması gerektiğini vurguladı.

MASADA 3 FARKLI FORMÜL VAR

Birkaç alternatif ve önerinin değerlendirildiği çalışma kapsamında masada 3 farklı formül bulunuyor. Uzmanların görüşüne göre formüller şöyle:

BİRİNCİ FORMÜL: 8 Eylül 1999 öncesinde SGK'lı olanlar, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 günü tamamladıklarında, yaşa bakmadan (mevcut yasada kadınlar 58, erkekler için ise 60 yaş şartı bulunuyor) emekli olabilecekler.

İKİNCİ FORMÜL: 8 Eylül 1999 öncesinde SGK'lı olanlar için erkeklerde 25 yıl ve 9 bin gün prim gün sayısı, kadınlarda ise 20 yıl hizmet süresi ve 7200 gün prim gün sayısı şartı aranabilecek.

ÜÇÜNCÜ FORMÜL: Yaşı bekleyenler için maaş kesintisi ya da yaş indirimi formülü. Bu formülde maaş kesintinin yüzde 2 civarında olması ya da yaş şartının birkaç yıl düşürülmesi ihtimali üzerinde duruluyor. (Almanya formülü)

"SEÇİM MALZEMESİ OLMAKTAN YORULDUK"

EYT Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak, hem EYT çalışmalarını hem de dillendirilen formülleri değerlendirdi. Özüpak, "Çok değil bir sene önce bu kombinasyonları kurup da devlet bütçesi için EYT çözümünü sürdürülemez bulanlar şimdi yıl sonuna kadar çözüm için kolları sıvamış durumdalar. Bu çabayı takdirle karşıladığımız kadar aynı zamanda da endişeyle de takip ediyoruz. Çünkü artık yine bir seçim arifesindeyiz ve yine bir sürü vaat havada uçuşuyor. Seçim malzemesi olmaktan yorulduk" dedi.

"FORMÜL ARAMAYA GEREK YOK, 99 ÖNCESİ HAKLARIMIZ NEYSE O"

Özüpak masadaki formüllere bakış açılarını ise şu sözlerle anlattı: "Şimdilerde öne sürülmesi düşünülen formüller siyasetin ve medyanın diline dolanmış durumda. Önce Almanya, Hollanda, Finlandiya modelleri irdelendi. İşin içinden çıkılamadı. 10 kombinasyonlu formüller 5'e indi 3' indi. En son olarak içeriğini bilmediğimiz devlet sırrı gibi saklanan bir formüle indi. Burada dikkat çekmek istediğimiz nokta şu: Emeklilikte Yaşa Takılma konusu dünyanın hiçbir ülkesinde mevzu bahis değildir. Tamamen Türkiye'ye özel tamamen yerli ve milli bir toplumsal problemdir. Farklı farklı formüller üretmeye, laboratuvarlara kapanıp çözüm için formül aramaya gerek yok? 99 öncesi haklarımız neyse o."