Masa Başında Çalışanlar İçin Bel ve Sırt Ağrılarını Önlemenin Yolları

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ağırman, masa başı çalışanlarda yaygın olarak görülen bel, boyun ve sırt ağrılarına karşı düzenli egzersiz yapılması gerektiğini belirterek, iki saatte bir germe hareketleri ve yarım saatte bir kısa yürüyüş molalarının fayda sağladığını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hareketsiz yaşam, kalp rahatsızlıkları, obezite ve diyabet gibi metabolik hastalıkların yanı sıra dolaşım ve sindirim sistemi bozukluklarına da yol açabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Ağırman, ofis çalışanlarının en sık görülen şikayetlerinin başında bel, boyun ve sırt ağrılarının geldiğini belirterek, ağrıların, omurganın uzun süre uygun olmayan duruşta kalmasından kaynaklandığını aktardı.

Masa başında uzun süreli yanlış duruşların kas kısalıkları, omurga eğrilikleri, disk fıtığı ve kemik erimesi gibi sorunlara neden olabileceğini kaydeden Ağırman, özellikle omurga sağlığını korumak için doğru oturma düzeni gerektiği vurguladı.

Ağırman, başın monitöre dik, omuzların rahat ve sırtın dik pozisyonda olması, belin desteklenmesi ve klavye ile ekranın göz hizasında konumlandırılması gerektiğini bildirdi.

Ofis çalışanlarının, günün yaklaşık yüzde 80'ini yerinden kalkmadan geçirdiğini vurgulayan Ağırman, "Omuzlar rahat, sırt dik olmalı. Bel destekli sandalyeler tercih edilmeli, küçük bir yastıkla destek sağlanabilir. Ayak altına hafif bir yükseklik koyarak kalça yukarı kaldırılmalı, baldırlar sandalyenin ortasına denk gelmeli. Klavye ve monitör göz hizasına göre yerleştirilmeli, bilek düz pozisyonda olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ağırman, basit alışkanlıkların hareketsizlikle mücadelede büyük fayda sağladığına işaret ederek, "Telefonu boyun ile omuz arasında sıkıştırmaktan kaçının. Çayınızı kendiniz alın, aracınızı birkaç sokak öteye park edin. Böyle küçük dokunuşlarla hareketsizliği azaltmak mümkün. Ayrıca klima ve havalandırmanın doğrudan vücuda temas etmemesine dikkat edilmeli çünkü bu da kas ağrılarını artırabiliyor." değerlendirmesin, yaptı.

Düzenli egzersizin hayatın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini belirten Ağırman, şunları kaydetti:

"İki saatte bir 5 dakikalık germe egzersizleri yapılmalı. Hareketleri karşılıklı yönlere uygulayın, birkaç kez tekrar edin. Egzersiz sırasında ağrı hissediyorsanız hemen durun. Ayrıca yarım saatte bir kalkıp 2 dakika yürüyün. Bu küçük hareket molaları vücudu rahatlatır, ağrıları önler. Ofis yaşamı hareketsizlikle eş anlamlı olmak zorunda değil. Küçük önlemlerle daha sağlıklı bir yaşam mümkündür."