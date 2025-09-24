Martı Technologies, S&P Global Broad Market Index'e Dahil Oldu

Türkiye'nin önde gelen mobilite uygulamalarından Martı Technologies, dünyanın en kapsamlı hisse senedi endekslerinden biri olan S&P Global Broad Market Index (BMI)'ye dahil oldu.

Türkiye'nin New York Borsası'na doğrudan kote olan Türk şirketi Martı Technologies, Inc. (Martı) (NYSE American: MRT), dünyanın en kapsamlı küresel hisse senedi endekslerinden biri olan S&P Global Broad Market Index (BMI)'ye dahil edildi.

Küresel fonların takip ettiği endekse dahil oldu

S&P Global BMI endeksine giren şirketlerin hisseleri, endeksi takip eden çok sayıda küresel fon ve portföy yöneticisi tarafından otomatik olarak portföylere ekleniyor. Böylelikle Martı, artık Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Amazon ve Google gibi dünya devleriyle aynı endekste yer alarak uluslararası yatırımcıların ilgisini çekme potansiyelini artırıyor. Bu gelişmeyle birlikte, Martı'nın uluslararası yatırımcılar nezdinde "güvenilir yatırım alternatifi" statüsünü de perçinlediği belirtildi.

Kurumsal yatırımcılar için çekim merkezi

S&P Global BMI'ye dahil olmanın, Martı'nın yalnızca piyasa değeri ve işlem hacmiyle değil, aynı zamanda piyasa derinliği ve sürdürülebilir iş modeli ile de global standartları karşıladığını gösterdiği belirtildi. Bu durum ile birlikte, Martı hisselerinin hem ABD'de hem de küresel piyasalarda bulunan fonlar ve daha geniş bir yatırımcı kitlesi tarafından satın alınabilmesinin önünün açıldığı ifade edildi.

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, konuyla ilgili şöyle konuştu: " Türkiye'nin New York Borsası'na doğrudan kote ilk ve tek Türk şirketi olarak S&P Global BMI endeksine dahil edilmemiz, yalnızca ABD borsalarındaki performansımızın değil, aynı zamanda finansal açıdan güçlü ve güvenilir bir yatırım olduğumuzun da güçlü bir teyidi. Bu gelişme, Martı'nın global yatırımcılar nezdinde daha da görünür hale gelmesini ve fonlar tarafından desteklenmesini sağlayacak. Yolculuğumuzda hem Türkiye'de hem de dünyada güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz." - İSTANBUL