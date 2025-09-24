Haberler

Martı Technologies, S&P Global BMI Endeksine Dahil Oldu

Martı Technologies, S&P Global BMI Endeksine Dahil Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin New York Borsası'na doğrudan kote olan ilk ve tek Türk şirketi Martı Technologies, Inc., S&P Global Broad Market Index'e dahil oldu. Bu gelişme, Martı'nın uluslararası yatırımcılar tarafından daha fazla ilgi görmesini sağlayacak.

MARTI Technologies, Inc. (Martı) (NYSE American: MRT), S&P Global Broad Market Index (BMI)'ye dahil oldu.

Türkiye'nin New York Borsası'na doğrudan kote olan ilk ve tek Türk şirketi Marti Technologies, Inc. (Martı) (NYSE American: MRT), küresel hisse senedi endeksi S&P Global Broad Market Index'e dahil edildi. Böylece Martı; Apple, Microsoft, Tesla,Nvidia ve Amazon gibi dünyanın önde gelen teknoloji devleriyle aynı ligde yer aldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"S&P Global BMI endeksine giren şirketlerin hisseleri, endeksi takip eden çok sayıda küresel fon ve portföy yöneticisi tarafından otomatik olarak portföylere ekleniyor. Böylelikle Martı, artık Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Amazon ve Google gibi dünya devleriyle aynı endekste yer alarak uluslararası yatırımcıların ilgisini çekme potansiyelini artırıyor. Bu gelişme, Martı'nın uluslararası yatırımcılar nezdinde 'güvenilir yatırım alternatifi' statüsünü destekliyor. Endeksin yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 15 değer kazanması da küresel yatırımcıların ilgisinin güçlü bir şekilde devam ettiğini yansıtıyor."

"S&P Global BMI'ye dahil olmak, Martı'nın yalnızca piyasa değeri ve işlem hacmiyle değil, aynı zamanda piyasa derinliği ve sürdürülebilir iş modeli ile de global standartları karşıladığını gösteriyor. Bu durum, Martı hisselerinin hem ABD'de hem de küresel piyasalarda bulunan fonlar ve daha geniş bir yatırımcı kitlesi tarafından satın alınabilmesinin önünü açıyor."

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, konuyla ilgili şöyle konuştu:

" Türkiye'nin New York Borsası'na doğrudan kote ilk ve tek Türk şirketi olarak S&P Global BMI endeksine dahil edilmemiz, yalnızca ABD borsalarındaki performansımızın değil, aynı zamanda finansal açıdan güçlü ve güvenilir bir yatırım olduğumuzun da güçlü bir teyidi. Bu gelişme, Martı'nın global yatırımcılar nezdinde daha da görünür hale gelmesini ve fonlar tarafından desteklenmesini sağlayacak. Yolculuğumuzda hem Türkiye'de hem de dünyada güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti

Kriz büyüyor! İcra memurları CHP'nin kongre salonuna geldi
CHP kongresinde olay! 'Kongreyi yapamazsınız' diyen kadın bakın kim çıktı

CHP kongresinde olay! Tavırlarıyla dikkat çeken kadın bakın kim çıktı
Meloni'nin Ahmed Şara'ya bakışları görüşmeye damga vurdu

Görüşmeye damga vuran an!
14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi konkordato ilan etti

14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi konkordato ilan etti
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan yayınladı

Eşini öldüresiye dövdü, yetmedi sosyal medyada yayınladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yanına alan Trump, seçtiği tarafı masada gösterdi

Son bir ayda 2 farklı kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.