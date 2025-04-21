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Mart Sonu Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 10 Trilyon 270,6 Milyar Lira Oldu

Mart Sonu Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 10 Trilyon 270,6 Milyar Lira Oldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart sonu itibarıyla merkezi yönetimin brüt borç stokunun 10 trilyon 270,6 milyar lira olduğunu açıkladı. Bu rakamın 4 trilyon 685,7 milyar liralık kısmı Türk lirası, 5 trilyon 584,9 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlar oluşturuyor.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, mart sonu itibarıyla 10 trilyon 270,6 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, mart sonu itibarıyla 10 trilyon 270,6 milyar lira oldu.

Borç stokunun 4 trilyon 685,7 milyar liralık kısmı Türk lirası, 5 trilyon 584,9 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

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Kaynak: AA / Sehernur Karsu - Ekonomi
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