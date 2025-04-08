Mart Ayında Yağışlar Fındıkta Lokal Hasarlara Neden Oldu

Mart ayında etkili olan kar, fındıkta lokal zararlara neden oldu

Soydan: "Bundan sonraki süreçte zirai don tehlikesi devam ediyor"

ORDU - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, ilde mart ayında etkili olan kar yağışı sonrası lokal zararların olduğunu belirterek, "Önümüzdeki birkaç gün içerisinde yine soğuk hava ve kar yağışı bekleniyor. Şu anda yağabilecek olan karın eksilere inerse muhakkak zarar oluşturabilir. Artık tamamen fındık yaprakları açtı, çotanaklar çıkmaya başladı. Onun için bundan sonraki süreç önemli" dedi.

Ordu'da şubat ve mart aylarında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındık tarlaları da kar altında kaldı. Şubat ayı içerisinde etkili olan kar yağışı fındık için tehlike oluşturmazken, martın 20'sinde etkili olan kar yağışı sonrası tespitlerin yapıldığı ve bu çalışmaların sonucu bazı noktalarda lokal zararların olduğu belirlendi.

"Lokal zararlar var"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, şubat ayında etkili olan kar yağışının fındık için tehlike oluşturmasa da mart ayın yağan karın lokal zararlara neden olduğunu belirtti. Soydan, "20 Mart tarihinde yeniden bir kar yağdı ve bu tarihte tomurcuklar sahilden bin rakıma kadar açmıştı. Bu açan yapraklar, hava sıcaklıkları çok eksilere inmediğinden önemli bir zarar olmadı, sadece batı rüzgarlarının vurduğu tepe alanlarda o rüzgarların etkisi ile beraber lokal zararların olduğu yer yer tespit edildi. Ayrıca yine dere kenarlarında soğukların daha sert olduğu yerlerde lokal bir şekilde zararlar oluştu hatta aldığımız bilgiye göre bazı lokal olan yerlerde yüzde 80-90, orta kesimlerde yüzde 20-30'lara inen bir hasar tespitinin yapıldığı yönünde bilgiler aldık" diye konuştu.

"Zirai don tehlikesi devam ediyor"

Meteorolojik tahminlere göre bölgenin yüksek kesimlerinde yeniden kar yağışı beklendiğini ve bundan sonraki süreçte tehlikenin devam ettiğini kaydeden Soydan, "Tabi genel bir zarar var diyemeyiz, önümüzdeki birkaç gün içerisinde yine soğuk hava ve kar yağışı bekleniyor. Şuanda yağabilecek olan karın eksilere inerse muhakkak zarar oluşturabilir. Artık tamamen fındık yaprakları açtı, çotanaklar çıkmaya başladı. Onun için bundan sonraki süreç önemli" ifadelerine yer verdi.

Fındığın ülke ve il ekonomisi için son derece önemli olduğunu aktaran Soydan, üreticilerin 1 yıl boyunca fındığa bakım ve ciddi maliyetler yaptığını, bir zarar olmamasını temenni ettiklerini kaydetti. Soydan ayrıca, bundan sonraki süreçte sadece zirai don olayı değil, fındıkta dolu, fırtına, kuraklık ve heyelan gibi doğal afet tehlikelerinin de devam ettiğini sözlerine ekledi.