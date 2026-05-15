İnşaat üretimi yıllık yüzde 1,2 azaldı

TÜİK verilerine göre, Mart 2026'da inşaat üretimi yıllık %1,2, aylık %4,5 düştü. Bina inşaatı azalırken, bina dışı yapılar ve özel inşaat faaliyetlerinde artış görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 1,2 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 8,5 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 4,5 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,3 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,5 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 4,4 azaldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
