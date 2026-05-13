Dış Ticaret Haddi Mart Ayında Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayında dış ticaret haddinin, bir önceki yılın aynı ayına göre 4,9 puan artarak 92,5 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Mart 2026 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,7 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15,4 arttı, yakıtlarda yüzde 33,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,2 arttı. İhracat miktar endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,4 azaldı, yakıtlarda yüzde 23,5 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,8 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 6,3 ARTTI

İthalat birim değer endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,6 arttı, yakıtlarda yüzde 2,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,9 arttı. İthalat miktar endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 20,7 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,7 arttı, yakıtlarda yüzde 0,5 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,4 arttı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, bir önceki yılın aynı ayına göre 4,9 puan artarak 2026 yılı Mart ayında 92,5 oldu.

