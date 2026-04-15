TÜİK: Tarım üretici fiyatları martta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Mart 2026 itibarıyla tarım ürünleri üretici fiyatlarının yıllık yüzde 36,09, aylık ise yüzde 3,85 arttığını açıkladı. Sektörel bazda farklılıklar gözlemlendi.

TÜİK, Mart 2026 dönemine ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyatları, 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,85, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,25 arttı. Sektörlerde bir önceki aya göre; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,06 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,79 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,10 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 12,21 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 7,34 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,30 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 56,36 artış ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 20,37 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

