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Mart 2025'te Ciro Endeksi Yıllık Yüzde 33,4 Arttı

Mart 2025'te Ciro Endeksi Yıllık Yüzde 33,4 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Mart ayında yıllık yüzde 33,4 artış gösterdi. Sanayi ciro endeksi yüzde 25,1, inşaat yüzde 26,3, ticaret yüzde 37,8, hizmet ise yüzde 35,9 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Mart ayında yıllık yüzde 33,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Ciro Endeksleri verisini paylaştı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Mart ayında yıllık yüzde 33,4 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 25,1 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 26,3 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 37,8 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 35,9 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 4,2 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Mart ayında aylık yüzde 4,2 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,5 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 4,6 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 5,8 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 0,5 arttı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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