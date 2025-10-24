Haberler

Marshall Boya'nın Yeni Genel Müdürü Özgür Orçunus Oldu

Güncelleme:
Marshall Boya'da yapılan atama ile Özgür Orçunus, 1 Kasım itibarıyla şirketin yeni genel müdürü olarak göreve başlayacak. Orçunus, sürdürülebilir büyüme ve dijital dönüşüm stratejileri ile müşteri deneyimini geliştirmekle sorumlu olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, halihazırda Marshall Boya Ülke Satış ve Pazarlama Direktörü ile Marshall Boya ve Vernik AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Orçunus, 1 Kasım itibarıyla yeni görevine başlayacak.

Yeni dönemde şirketin Türkiye'deki operasyonlarına liderlik edecek Orçunus, sürdürülebilir büyüme stratejileri, dijital dönüşüm, müşteri deneyimi ve yenilikçi ürün geliştirme alanlarında şirketin vizyonunu daha da ileriye taşımakla sorumlu olacak.

Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü mezunu olan Orçunus, aynı üniversitede Finansman ve Muhasebe alanında yüksek lisansını tamamladı. ABD'deki University of Houston'da İşletme (MBA) yüksek lisans yapan Orçunus, İngilizce ve Almanca biliyor.

Şirkete katılmadan önce Türkiye'deki bazı şirketlerde ve uluslararası markalarda pazarlama ve satış alanlarında üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Orçunus, 2020'den bu yana Marshall Boya ve Vernik AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

