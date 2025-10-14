Haberler

Marsa, Enerji Verimliliği Proje Yarışması'nda Ödül Kazandı

Besler'in yağ üreticisi Marsa, Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması'nda Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. 'Tesis İçerisinde Buhar Verimliliği Projesi' ile ödüle layık görülen firma, çevre dostu uygulamalarıyla dikkat çekiyor.

Besler'in yağ üreticisi Marsa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması'nda (SENVER-25) "Jüri Özel Ödülü"nü kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 25'incisi düzenlenen yarışmaya "Tesis İçerisinde Buhar Verimliliği Projesi" ile katılan Marsa, bu çalışmasıyla ödüle layık görüldü.

Türkiye'nin enerji verimliliği hedeflerine katkı sunmak ve çevreye duyarlı projelerin yaygınlaşmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen SENVER-25'e ülke genelinden 32 endüstriyel işletme 41 adet projesiyle katıldı.

Yıllık toplam enerji tüketimi 1001 ila 50 bin ton eşdeğer petrol arasında olan firmaların değerlendirildiği kategoride ödül almaya hak kazanan şirkete ödülü İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda takdim edildi. Marsa adına ödülü Besler Yağ ve Yağ Üretimi Biriminden Sorumlu İşletmeler Direktörü Engin Aksoy ile Marsa Üretim Müdürü Burhan Kuyulu aldı.

İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum süreçlerinde enerji yönetimi ve verimliliğini odağına alan Besler, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda kaynak kullanımında yüksek verimlilik sağlamayı amaçlıyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen Tesis İçi Buhar Verimliliği Projesi ile ıskarta oranı, enerji ve su tüketimi ile plansız duruşlar azaltıldı, karbon salımı ise en düşük seviyeye indirildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
