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Marmaris'i ziyaret eden 4 bin 300 turist

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Muğla'nın Marmaris ilçesini, Panama bayraklı 'MSC Divina' adlı kruvaziyerle gelen 4 bin 300 turist ziyaret etti. İzmir Limanı'ndan gelen ve Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan 333 metre uzunluğundaki gemide, çoğu İtalyan 4 bin 300 yolcu ve 1800 personel bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi. İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi. Dalyan Kaunos Turu ve günübirlik koy turlarına da çok sayıda turist katıldı. 'MSC Divina'nın, gece saatlerinde demir alarak İtalya'nın Napoli Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesini, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyerle gelen 4 bin 300 turist ziyaret etti.

İzmir Limanı'ndan gelen ve Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan 333 metre uzunluğundaki gemide, çoğu İtalyan 4 bin 300 yolcu ve 1800 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Dalyan Kaunos Turu ve günübirlik koy turlarına da çok sayıda turist katıldı.

"MSC Divina"nın, gece saatlerinde demir alarak İtalya'nın Napoli Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Marmaris Napoli İtalya Dalyan Panama turist Muğla Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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