Marmaris'e Kruvaziyerle 580 Yabancı Turist Geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesi "Silver Muse" isimli kruvaziyerle gelen 580 yabancı turisti ağırladı.

Malta bayraklı 213 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Santaroni Adası'ndan gelen gemide, ABD'li ve İngiliz 580 yolcu ile 395 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak geminin bir sonraki durağının Batnaz (Patmos) Adası olacağı öğrenildi.