Marmaris'e Gelen Kruvaziyer Gemisi 445 Yolcu Getirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen " Seven Seas Navigator" isimli kruvaziyer 445 yolcu getirdi.

Bahamalar bayraklı 171 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. İstanbul'dan gelen gemide, ABD'li, Kanadalı ve İngiliz 445 yolcu ile 362 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak geminin bir sonraki durağının Alanya Limanı olacağı öğrenildi.