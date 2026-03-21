Marmaris'e kargo gemisiyle lüks motor yatlar getirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesine bakım ve onarımdan geçirilmek üzere 3 kargo gemisi ile 6 lüks motor yat getirildi. Gemilerin gümrük işlemlerinin ardından yatlar denize indirildi ve bazıları uluslararası limanlara yönlendirileceği belirtildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bakım ve onarımdan geçirilmeleri için 3 kargo gemisiyle 6 lüks motor yat getirildi.

Marmaris Körfezi'ne öğle saatlerinde giriş yapan 166 metre uzunluğunda ve 27,74 metre genişliğindeki kargo gemisi Suudi Arabistan bayraklı "Bahri Riyadh", Marmaris Cruise Port'a yanaştırıldı.

Gümrük işlemlerin tamamlanmasının ardından gemideki 1 yat, dev liftler yardımıyla denize indirildi.

Singapur Limanı'ndan getirilen yatın bakım ve onarımlarının ilçede yapılacağı öğrenildi.

İtalya'nın Genoa Limanı'na gidecek gemiye bir lüks motor yat da yüklendi.

Alargada bekletilen Hollanda bayraklı, 168 metre uzunluğunda ve 24 metre genişliğindeki kargo gemisi "Spaarnegracht"in ise USA Palm Beach Limanı'ndan geldiği ve 5 motor yatı ilçeye bırakacağı belirtildi.

Kargo gemisinin Marmaris'ten sonra Romanya'nın Köstence Limanı'na gideceği öğrenildi.

Öte yandan, alargada yükleme sırası bekleyen Birleşik Krallık bayraklı 124 metre uzunluğundaki kargo gemisi "Vectis Pride"ın 2 motor yüklendikten sonra Mısır'ın İskenderiye Limanı'na götüreceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
