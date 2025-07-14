Marmaris'e 200 Üst Düzey Yönetici Geldi

Marmaris Limanı'na demirleyen "L Austral" isimli kruvaziyerle ilçeye 200 üst düzey yönetici (CEO) geldi.

Wallis ve Futuna Adası bayraklı, 142 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. Kuşadası'ndan gelen gemide, çoğu ABD, İngiltere ve Avrupa ülkelerinden 200 üst düzey yönetici ile 460 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan yolcular, Bencik Koyu'nda kendileri için hazırlanan özel programa katıldı.

Programın ardından ilçeden ayrılacak geminin bir sonraki durağının İstanbul olacağı öğrenildi.