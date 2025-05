Marmarabirlik yeni dönemde yeni stratejilere odaklandı

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Yönetim Kurulu'nda yaşanan değişimin ardından basın mensupları ile biraraya geldi. Başkan Yıldız, yeni dönemde Marmarabirlik'in güçlü ve doğru hamlelerle yeni stratejilere odaklanacağını ifade etti.

71 yıllık tarihiyle ülkenin lokomotifleri arasında yer alan, 8 Kooperatifi ve yaklaşık 30 bin ortağı için hizmet üreten Marmarabirlik, yeni dönemde yeni hedeflere odaklandı.

Marmarabirlik Yönetimi, Başköy'de bulunan Genel Müdürlük Binası'nda düzenlediği basın toplantısında medya mensuplarıyla buluştu. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Marmarabirlik Başkan Vekili Mustafa İlgen ve Marmarabirlik Genel Müdürü Mehmet Ertaş'ın açıklamalarda bulunduğu toplantıda, basın mensupları da yeni süreçte atılacak adımlar ile ilgili sorularını ilettiler.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, bu basın buluşması ile adım atılan dönüşüm yolculuğunun ilk hamlesinde hafızalarda yeni ve yenilikçi bir Marmarabirlik resmi oluşturmak istediklerini söyledi. Başkan Yıldız, "Malumunuz üzere 26 Nisan'da gerçekleştirdiğimiz Genel Kurulumuzun ardından yapılan ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Marmarabirlik Yönetim Kurulu'nun talebi ile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bir değişim yaşandı. Yönetim Kurulu'nda oy çokluğuyla alınan karar sonrasında dört yıldır sürdürdüğüm Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği vazifemin ardından, 6 Mayıs 2025 tarihi itibariyle Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendim" dedi.

"Marmarabirlik için elimizi taşın altına koyduk"

Ali Yıldız konu ile ilgili sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Yönetim Kurulunun bu talebini oluşturan önemli unsurlar arasında Marmarabirlik Yönetimi'nde sağduyuya dayanması beklenen aklıselimden uzaklaşılmış olması yer alıyordu. Özellikle son yıllarda ortak fikir birliğinden sapılarak, dayatmalar çerçevesinde alınan yanlış kararlar, malesef Marmarabirlik'in hak ettiği yapı taşı etkisinde güç kayıpları yaşanmasına sebep oldu. Biz de bu noktada Yönetim Kurulumuz ile birlikte Türk ekonomisine 71 yıllık tarihiyle damga vurmuş, 8 kooperatif ve yaklaşık 30 bin ortağa şemsiyesinin altında güç veren Marmarabirlik için elimizi taşın altına koyduk. Birliğimizin geleceğinin sorumluluğunu üzerimize alarak Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna oturduk. Allah bu yolda hiç birimizi utandırmasın. Marmarabirlik kadar güçlü bir kuruluşta Başkanlar ve Yönetim Kurulları dönem dönem değişebilir. Aslolan kuruma fayda sağlamak ise Başkan bugün Mudanya'nın temsilcisi olur, yarın Erdek'in, İznik'in ya da Gemlik'in temsilcisi de olabilir. Ben ve Yönetim Kurulum kişilerin değil, Marmarabirlik yapılanmasının gücünü önemsiyor ve bunun için çalışacağımızı taahhüt ediyoruz."

Genel Müdür Ertaş: "Zarar geçmiş yıl karları ve fonlarla kapatılacak"

Başkan Yıldız, özellikle son bir kaç aydır çeşitli medya mecralarında çıkan haberler, sosyal medya hesaplarındaki spekülatif paylaşımlarda Marmarabirlik'in zarar ettiğinin yazılıp çizildiğini belirterek konuyla ilgili şeffaf verilerle ayrıntılı açıklama yapması için sözü Marmarabirlik Genel Müdürü Mehmet Ertaş'a bıraktı. Ertaş, bahse konu zararın 2023-2024 yılı bilançosunda enflasyon muhasebesinden kaynaklı oluştuğunu söyledi. Ertaş, "Bu zarar, 2025 Nisan ayı itibariyle alınan Genel Kurulu kararı doğrultusunda geçmiş yıl karları ve fonlar ile kapatılacaktır" ifadelerini kullandı.

"Kimseyi ayırmaksızın tüm ortakların derdi derdimizdir"

Başkan Ali Yıldız, Genel Müdür Ertaş'ın açıklamalarına ilave olarak, "Gördüğünüz gibi durum Marmarabirlik gibi güçlü bir kurumun sübvanse edemeyeceği bir problem değildir. Ancak ve ancak doğru yönetildiğinde... Görevimizin başına oturduğumuz ilk andan beri tüm çalışma arkadaşlarımız ile yeni dönemdeki hedeflerimizi konuşurken, bunun ilk sırasına kurumsallıkta atacağımız adımları koyduk. Bütün yönetim ve personel kadrolarımızı çevreleyen, fikre, iyileştirmeye, yenilikçiliğe değer veren,

Sevgi ve saygıyı temel alan hümanist bir yönetim tavrını kurum kültürümüze yerleştirmek istiyoruz. 8 Kooperatifimizin her birine ayrı ayrı kıymet vererek, hiç birini birbirinden ayırmaksızın birleştirici bir üst kuruluş olma amacını taşıyoruz. Yaklaşık 30 bin ortağımız arasından sadece hemşehrimiz olan değil, bizim için her biri ayrı ayrı değerlidir. Her birinin derdi ayrı ayrı derdimizdir. Önümüzdeki kampanya dönemine kadar iç işleyişimizdeki ana değişiklikleri tamamlayarak, hasat dönemine tüm hazırlıklarımız ve planlamalarımız ile gireceğimizi belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

Ali Yıldız ayrıca Marmarabirlik Mudanya Kooperatifi'nin planladığı zeytinyağı tesisi ve Türkiye'de bir ilk olacak Mudanya Uygulamalı Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Lisesi için bir proje başlatıldığını söyleyerek, "Daha önce bu projede Marmarabirlik'in ismi yok iken, şimdi bu projenin bir köşesinde Marmarabirlik de olacaktır" sözleriyle konuşmasını noktaladı. - BURSA