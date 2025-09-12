Marmarabirlik ve Vakıfbank'tan İş Birliği Protokolü

Marmarabirlik blokaj süresinin düşürülmesi ve ortaklar adına yeni kazanımlar elde edilmesi amacıyla, ulusal düzeyde faaliyet gösteren, yaygın şube ve ATM ağına sahip bankalarla gerçekleştirdiği ihale sonucunda Vakıfbank ile iş birliği protokolü imzaladı.

Marmarabirlik, yeni dönem stratejileri kapsamında gerçekleştirdiği, 2025/2026 ürün alım döneminden itibaren geçerli olacak ve beş iş yılı sürecek bu protokol ile Marmarabirlik'e ait 28 bin aktif ortağın Vakıfbank güvencesindeki yeni hesapları da açılmış oldu.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız protokolle ilgili şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz ilk günden beri Marmarabirlik'in öncelikle finansal refahı için açılım süreçleri üretmek üzerine bir politika geliştirdik. Bu protokol de bu adımlardan biridir. Vakıfbank ile önümüzdeki süreçte başarılı iş birliklerine imza atacağımıza inancımız tamdır."

Ayrıca Başkan Yıldız, Vakıfbank nezdinde açılan ürün bedeli hesabına bağlı banka kartları için, saat 09: 00-16: 00 arasında mobil, internet bankacılığı ve ATM üzerinden yapılan EFT ve havale işlemlerinden ücret alınmayacağını belirterek, "Hesap ve kartlara ilişkin aidat, hesap işletim ücreti gibi herhangi bir masraf uygulanmayacaktır" açıklamalarında bulundu.

Marmarabirlik Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen toplantıya Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Vakıfbank'tan Ticari Bankacılık Pazarlama Başkanı Ahmet Yılmaz, Kobi ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Başkanı Tevfik Erpek, Tarım Bankacılığı Satış Koordinasyon Müdürü Volkan Yeniyurt, Bursa Ticari Müdürü Orhan Kırmalı ve Bursa Bölge Müdürü Necmettin Şimşek ve Ticari Bankacılık Satış Koordinasyon Müdürü Murat Kaya katılım gösterdi. - BURSA