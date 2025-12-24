Haberler

Marmarabirlik'ten üreticisine müjde

Marmarabirlik, 2026 sezonu için 30 bin ortağına toplamda 1 milyar 200 milyon TL'lik ayni kredi desteği sunacağını açıkladı. Kredi, üreticilerin kompoze gübre, organik gübre ve zirai ilaç alımlarında kullanılacak.

Türkiye genelinde 8 kooperatifi ve 30 bin ortağı aynı çatı altında buluşturan Marmarabirlik, 2026 sezonu için ortaklarının üretimine katkı koymak adına, hazırladığı dev kredi desteğini müjdeledi.

Marmarabirlik, uzun bir aradan sonra yeniden ortak merkezli oluşturduğu planlamada, üretime destek vermek için üreticisine 1 milyar 200 milyon TL'lik ayni kredi limiti tahsis ettiğini açıkladı. Marmarabirlik, bu kredi limitiyle üreticisine kompoze gübre, organik gübre ve zirai ilaç desteğinde bulunacak.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, bu destek çerçevesinde ortak başına hesaplanan en az kredi tahsis limitinin 25 bin lira, en fazla kredi limitinin ise 140 bin lira olacağını bildirdi. Tahsis edilen kredi limitlerinin belirlenirken ortakların son üç yıllık teslimat ortalamasının dikkate alındığını belirten Yıldız, dağıtılacak gübrenin peşin ya da peşin fiyatına ürün alacağına mahsuben veya gelecek ürün alım sezonuna vadeli olarak verileceğini, gübrenin hem peşin hem de vadeli fiyatının uygun olacağını ifade etti.

Yıldız, "Kredi limitleri 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ortakların hesabına tanımlanacak. Kompoze ve organik gübrelerin sevkiyatlarına ise en geç Ocak ayının ikinci haftasından itibaren başlanacak. Ortaklar sezona vadeli kredi limitlerini Marmarabirlik'ten başka yere uğramadan, sadece bir kefil ve bir imzayla alabilecekler" bilgilerini paylaştı.

Güçlü ortak, güçlü Marmarabirlik

Başkan Yıldız, toplamda 1 milyar 200 milyon TL değerinde olan bu ayni kredi desteği ile üreticinin yeni sezona daha güçlü hazırlanacağını söyleyerek, "Yönetim bilincimiz tamamen güçlü ortaklarıyla büyüyen güçlü Marmarabirlik'i desteklemek üzerine kuruludur. Attığımız bu adım da bu anlayışın en önemli göstergelerinden biridir. Bu üretim odaklı çalışmalarımız ilerleyen zamanlarda daha farklı desteklerle de devam edecektir" dedi.

Yıldız, Marmarabirlik'in ortak üreticisinin refahı için canla başla çalışmaya devam ettiğini, kurum hakkında ortaya atılan asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Yıldız, "Verilemeyecek hiçbir hesabımız yok. Tek işimiz Marmarabirlik ve üreticilerimizin menfaatidir" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
