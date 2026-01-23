Haberler

Marmarabirlik, ortaklarına 860 milyon lira ödeme yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 2025-2026 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında 860 milyon lira tutarındaki ürün bedellerinin kalan yarısını 13 Şubat tarihinde ödeyeceğini açıkladı.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik), 2025-2026 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında aldığı ürün bedellerinin kalan yarısının karşılığı olan 860 milyon lirayı 13 Şubat'ta ödeyeceği bildirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 ürün alım kampanyası içerisinde ürün bedellerinin yüzde 50'sini 15 günlük periyotlarda ortaklarına peşin olarak ödeyen Marmarabirlik, ürün bedellerinin geri kalan kısmının yarısını 13 Şubat'ta ödeyecek. 860 milyon lira tutarındaki bu ödemeyle ürün bedellerinin yüzde 75'i, yani 2 milyar 580 milyon lira ödenmiş olacak. Kalan yüzde 25'lik bölüm de en geç nisan ayı içinde ortakların hesabına yatırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, geçen dönem 3 milyar 362 milyon liralık ürün alımı yapıldığını, bu kampanya döneminde ise 3 milyar 440 milyon lira tutarında ürün alımı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Göreve geldikleri günden bugüne üreticilerine doğru veriler ve sürdürülebilir çözümler sunmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Yıldız, "Bundan sonraki adımlarımızda da ortaklarımız ile birlikte büyümek için stratejiler geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Ekonomi
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş

Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Savaş hazırlığı gibi hamle! Trump: O yöne giden çok sayıda gemimiz var

Bomba iddiayı doğruladı: O yöne giden çok sayıda savaş gemimiz var
YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

Öldürdükleri insanlara yaptıkları kan dondurdu