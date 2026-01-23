Marmarabirlik, ortaklarına 860 milyon lira ödeme yapacak

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik), 2025-2026 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında aldığı ürün bedellerinin kalan yarısının karşılığı olan 860 milyon lirayı 13 Şubat'ta ödeyeceği bildirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 ürün alım kampanyası içerisinde ürün bedellerinin yüzde 50'sini 15 günlük periyotlarda ortaklarına peşin olarak ödeyen Marmarabirlik, ürün bedellerinin geri kalan kısmının yarısını 13 Şubat'ta ödeyecek. 860 milyon lira tutarındaki bu ödemeyle ürün bedellerinin yüzde 75'i, yani 2 milyar 580 milyon lira ödenmiş olacak. Kalan yüzde 25'lik bölüm de en geç nisan ayı içinde ortakların hesabına yatırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, geçen dönem 3 milyar 362 milyon liralık ürün alımı yapıldığını, bu kampanya döneminde ise 3 milyar 440 milyon lira tutarında ürün alımı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Göreve geldikleri günden bugüne üreticilerine doğru veriler ve sürdürülebilir çözümler sunmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Yıldız, "Bundan sonraki adımlarımızda da ortaklarımız ile birlikte büyümek için stratejiler geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.