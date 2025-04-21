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Marmarabirlik 2024/25 Ürün Alım Kampanyasında Peşin Ödeme Yapacak

Marmarabirlik 2024/25 Ürün Alım Kampanyasında Peşin Ödeme Yapacak
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Marmarabirlik, 2024/25 ürün alım kampanyasında ürün bedellerinin yüzde 50'sini 15 günlük periyotlarda ödeyeceğini duyurdu. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, toplamda 3 milyar lira ödeme gerçekleştireceklerini belirtti.

Marmarabirlik, 2024/25 ürün alım kampanyasında ürün bedellerinin yüzde 50'sini 15 günlük periyotlarda ortaklarına peşin olarak ödedi. Ödemelerin kalan kısmının yarısını 21 Şubat'ta ödeyen Marmarabirlik, son dilim ödemesini ise 25 Nisan 2025 cuma günü gerçekleştirecek.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesinin olduğu bu yılda, rekolte beyan alımlarının 16 Eylül 2024 tarihinde başlayıp, 16 Ekim 2024 tarihinde sona erdiğini söyledi. Başkan Hidamet Asa, böyle zor bir yılda hem üreticiyi hem de Marmarabirlik'i korumak adına avans fiyat ile ürün alımlarına başlandığını ifade etti.

Gelişen piyasa şartlarına göre, hasat sonunda avans fiyat farkı verildiğini belirten Asa, "Ürün alım kampanyası sonunda 57 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştirildi. Üreticilerimize 15 günlük periyotlarda peşin ve 21 Şubat ödemesi dahil olmak üzere 3 milyar lira ödeme yapılmış, son dilim ödeme de Cuma günü (25 Nisan 2025) yapılacaktır. Ortaklarımız, ödemelerini 24 Nisan Perşembe saat 00.00'da Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebileceklerdir. Ödeme planı ürün alımlarına başlandığında ortaklarımızın bilgisinesunulmaktadır. Son dilim ödemenin Nisan sonunda yapılacağı de ödeme takvimi açıklanırken kamuoyu ile paylaşılmıştır" dedi. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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