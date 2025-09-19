Marmara Üniversitesi'nin Robotik El Rehabilitasyon Sistemi TEKNOFEST’te Tanıtıldı

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi iki akademisyenin ürettiği Miyoelektrik Kontrollü Robotik El Rehabilitasyon Sistemi, TEKNOFEST İstanbul'da katılımcılara tanıtılıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festivalde Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ulvi Başpınar ile Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Barkın Bakır tarafından geliştirilen Miyoelektrik Kontrollü Robotik El Rehabilitasyon Sistemi de katılımcılara tanıtılıyor. Söz konusu sistemle hastaneye ulaşmada zorluk yaşayan felçli hastaların düşük maliyetle tedavisi hedefleniyor.

Sisteme ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Dr. Öğretim Üyesi Ulvi Başpınar, akademik çalışmalarını ülkede ihtiyaç olan bir alan olarak gördükleri fiziksel el rehabilitasyonu alanına aktarmak için bu projeyi geliştirdiklerini anlattı.

Başpınar, Miyoelektrik Kontrollü Robotik El Rehabilitasyon Sistemi Projesi'ne 2020 yılında TÜBİTAK ve KOSGEB desteğiyle başladıklarını belirterek, ardından ürünü prototip olarak ortaya koyduklarını ifade etti.

Projeyi 2022'de başarıyla bitirdiklerini kaydeden Başpınar, "Sonrasında lisansüstü tez çalışmalarıyla ve saha testleriyle geri dönüşler alarak 2024'te '1507 - TÜBİTAK KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı'na başvurarak ticari ürün haline getirdik." dedi.

Başpınar, şöyle devam etti:

"Ürünümüzün temel amacı el rehabilitasyonu, yani inme sonrası hastaların ihtiyaç duyduğu rehabilitasyon hizmetini ev ortamında, hastaneye gitmeden sunabilmek. Bu sistem aynı zamanda hastanelerdeki yükün azaltılmasına da yardımcı olacak. Tamamen kişilerin ve özellikle hastaneye erişimin zor olduğu yerlerde yaşayan hastaların ev ortamında onlara el rehabilitasyonu hizmeti vermek için oluşturduğumuz robotik bir sistem aslında. Bu hastaların ellerini açıp kapatarak, daha doğrusu bir fizyoterapistin el rehabilitasyonu için uyguladığı tekniklerin büyük kısımlarını robotik sistemle yaptırarak hem fizyoterapistlerin yükünü alıyoruz hem de ev ortamında hastaların kendi kendine başkasına muhtaç olmadan kendi rehabilitasyonlarını devam ettirmelerini sağlıyoruz."

Hastanelerde şu an ithal robotik sistemlerin kullanıldığını bildiren Başpınar, "Onlar da maliyetli ve herkesin ulaşamayacağı bir yapıda. Biz bunu ev ortamında düşük maliyetle hatta kiralama ve hastanelere satış yöntemini yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Başpınar, söz konusu sistemin İtalya ve ABD'de yaygın olarak kullanıldığını ifade ederek, "Şu an hastanelerimizde ise yurt dışından getirilen ürünler kullanılıyor. Biz onlara yerli ve milli olarak ikame bir ürün geliştirmek için bunu tasarladık. Bunu tamamen yurt içinde yüzde 95'in üzerinde bir yerlilik oranıyla Türkiye'de ürettik. Öncelikle sertifikasyon süreçlerini tamamladıktan sonra hastanelere ve son kullanıcıya kiralama yöntemiyle bunları ulaştırmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'te bulunduklarından dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayan Başpınar, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"TÜBİTAK ve TEKNOFEST ailesine teşekkür ediyoruz bize böyle bir imkan sundukları için. Çok güzel bir ortam hazırlamışlar. ve gelen öğrencilerimize, vatandaşlarımıza ürünü tanıttığımız, onların en azından bu tür gelişmelerden haberdar olmalarını sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz."