Marmara Bölgesi depolamalı rüzgar projelerinde 11 bin 543 megavatla ilk sırada

Ön lisans süreci başlatılan depolamalı rüzgar enerjisi projeleri ülke genelinde gelişirken bölge bazında 11 bin 543 megavat kapasiteyle Marmara Bölgesi söz konusu projelerde öne çıkıyor.

AA muhabirinin Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından hazırlanan Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, depolamalı rüzgar enerjisi santrallerine ilişkin olarak 2022 ve 2023'te ön lisans süreci başlatılan proje ve yatırımların belirli bölgelerde kümelenmekle birlikte ülke geneline yayılan bir gelişim eğilimine işaret ediyor.

Depolamalı rüzgar enerjisi santralleri, batarya sistemleri sayesinde rüzgar olmadığında da elektriği şebekeye vererek arz güvenliğini artırıyor, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltıyor ve Türkiye'nin enerji ile iklim hedeflerine katkı sağlıyor.

Ön lisans süreçlerini tamamlayan projelerle birlikte, enerji depolama sistemlerinin sahada peyderpey uygulamaya geçmesi, elektrik sisteminin artan yenilenebilir üretim payına uyum sağlayabilmesi açısından kritik bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor.

Ön lisans depolamalı rüzgarda Tekirdağ il bazında ilk sırada

Rapora göre, bölge bazında ön lisanslı depolamalı rüzgar projelerinde Marmara Bölgesi 11 bin 543 megavatla lider konumda yer aldı.

Sıralamada Akdeniz Bölgesi 2 bin 208 megavatla ikinci sırada yer alırken, İç Anadolu Bölgesi 1854 megavatla üçüncü, Karadeniz Bölgesi 1278,7 megavatla dördüncü, Ege Bölgesi de 1184 megavatla beşinci oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi de sırasıyla 469,84 megavat ve 445,8 megavatla altıncı ve yedinci sırada yer aldı.

Ocak 2026 itibarıyla en yüksek depolamalı rüzgar santrali ön lisansına sahip ilk beş ilde, Tekirdağ 4 bin 863 megavatla ilk sırada yer aldı. Kırklareli 2 bin 663,75 megavatla ikinci, Edirne 2 bin 456,5 megavatla üçüncü, Antalya 897,08 megavatla dördüncü ve Eskişehir 537,3 megavat kapasite ile beşinci sırada yer aldı.

Depolamalı rüzgar santralleri enerji arzına katkı sağlayacak

Rapora ilişkin değerlendirmesinde TÜREB Başkanı İbrahim Erden, ortaya çıkan bu dağılımın, depolamalı rüzgar projelerinin kısa vadede ağırlıklı olarak Batı Anadolu ve Marmara bölgelerinde devreye alınacağına işaret ettiğini ifade etti.

Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde de proje geliştirme faaliyetlerinin hız kazandığını belirten Erden, şunları kaydetti:

"Ön lisans süreçlerini tamamlayan projelerle birlikte, enerji depolama sistemlerinin sahada peyderpey uygulamaya geçmesi, elektrik sisteminin artan yenilenebilir üretim payına uyum sağlayabilmesi açısından kritik bir ihtiyaç olarak öne çıkmaktadır. Depolama çözümleri, rüzgar enerjisinin şebekeye entegrasyonunu güçlendirirken üretim dalgalanmalarının yönetilmesi ve sistem esnekliğinin artırılması bakımından da kritik bir rol üstlenmektedir. Bu çerçevede, depolamalı rüzgar projelerinin devreye alınmasıyla birlikte rüzgar enerjisinin ülke genelindeki enerji arzına katkısının daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması öncelikli beklentilerimiz arasındadır."