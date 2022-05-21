Çay zammı raflara yansımaya başladı! Etiketlerdeki artışı gören gözlerine inanamıyor - Haberler

Çay zammı raflara yansımaya başladı! Etiketlerdeki artışı gören gözlerine inanamıyor
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Marketler, Çaykur'un çaya yaptığı yüzde 43.71'lik zam sonrası etiketleri güncellemeye başladı. Bazı marketlerde 40 TL'ye satılan 1 kiloluk çayın fiyatı 74 TL'ye kadar çıktı. Çaykur'un zammı yüzde 43.71 olmasına rağmen marketlerdeki zam oranı yüzde 85'e kadar çıktı.
Tüm dünyada artan enflasyon küresel bir kriz yarattı. Pandemiyle başlayan ve Rusya-Ukrayna savaşıyla devam eden tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle etiketler sürekli değişir hale geldi. Küresel kriz Türkiye'de de derinden hissediliyor. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre enflasyon yüzde 70'e dayanmış durumda.
Akaryakıttan enerjiye, gıdadan giyime birçok ürüne zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Son zam çay, şeker ve kahve grubunda gerçekleşti. Çaykur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay alım fiyatını desteklemelerle birlikte 7 TL olarak açıklamasının üzerinden 2 gün geçmeden kuru çay fiyatına zam yaptı. Çaydaki fiyat artışı yüzde 43.71 oldu.
Çaykur'un yaptığı zam sonrası herkes yeni çay fiyatlarını merak eder oldu. Marketler yüzde 43.7'lik zammı etiketlere yansıtmaya başlarken, etiketlerde fiyat artışı dikkat çekti.
Önceden maksimum 40 TL'ye satılan 1 kiloluk çay, bazı marketlerde 74 TL'ye kadar çıktı. Çaykur'un yaptığı zam yüzde 43.7 oranındayken, marketlerdeki fiyat artışı ise yüzde 85'leri buldu.